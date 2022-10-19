Оккупанты семь часов обстреливали Орехов, ранены восемь человек

У пострадавших ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.

По словам Старуха, обстрел длился около семи часов, враг применил реактивные системы залпового огня. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Кроме того, город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300, сообщил глава ОВА. Повреждения получила местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет.