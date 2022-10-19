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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты семь часов обстреливали Орехов, ранены восемь человек

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Россияне обстреливали город из РСЗО
Россияне обстреливали город из РСЗО
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты ночью 19 октября обстреливали город Орехов Запорожской области, ранены восемь гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

У пострадавших ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.

По словам Старуха, обстрел длился около семи часов, враг применил реактивные системы залпового огня. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Кроме того, город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300, сообщил глава ОВА. Повреждения получила местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Россияне регулярно обстреливают область, в том числе Орехов, а также областной центр. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Особенно активно Запорожье начали обстреливать с начала октября. 9-го и 10 октября ракетные удары российских оккупантов по городу унесли жизни 16 мирных жителей

Город Орехов и поселок Степногорск были обстреляны 11 октября, тогда погибли семь человек.
Теги: Запорожская область, раненые, РСЗО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Александр Старух, Орехов
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