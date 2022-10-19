Оккупанты семь часов обстреливали Орехов, ранены восемь человек

У пострадавших ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.
По словам Старуха, обстрел длился около семи часов, враг применил реактивные системы залпового огня. Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.
Кроме того, город Гуляйполе был обстрелян ракетами С300, сообщил глава ОВА. Повреждения получила местная школа. По предварительной информации, пострадавших нет.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Россияне регулярно обстреливают область, в том числе Орехов, а также областной центр. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Особенно активно Запорожье начали обстреливать с начала октября. 9-го и 10 октября ракетные удары российских оккупантов по городу унесли жизни 16 мирных жителей