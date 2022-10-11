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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Среди жертв – энергетики

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Запорожье и область особенно активно обстреливают с начала октября
Запорожье и область особенно активно обстреливают с начала октября
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал /

Вечером 11 октября российские оккупанты обстреляли город Орехов и поселок Степногорск Запорожской области, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, удары наносились из РСЗО и артиллерии. В результате погибли семь человек, столько же пострадали.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил удары по Орехову. Он добавил, что при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник.

Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Особенно активно Запорожье начали обстреливать с начала октября. 9-го и 10 октября ракетные удары российских оккупантов по городу унесли жизни 16 мирных жителей

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Александр Старух, Орехов
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