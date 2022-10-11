Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Среди жертв – энергетики

По его словам, удары наносились из РСЗО и артиллерии. В результате погибли семь человек, столько же пострадали.
Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил удары по Орехову. Он добавил, что при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник.
Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Особенно активно Запорожье начали обстреливать с начала октября. 9-го и 10 октября ракетные удары российских оккупантов по городу унесли жизни 16 мирных жителей