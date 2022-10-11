Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Среди жертв – энергетики

Запорожье и область особенно активно обстреливают с начала октября Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал /

По его словам, удары наносились из РСЗО и артиллерии. В результате погибли семь человек, столько же пострадали.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил удары по Орехову. Он добавил, что при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник.

Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь.