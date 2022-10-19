В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну "скорых". Врачи не пострадали, но ранены сотрудники ГСЧС

Медики попали под обстрел в Двуречанском районе Фото: ЕРА

По ее словам, повреждения получили три автомобиля "скорой".



"Медики не пострадали. К сожалению среди пострадавших есть сотрудники ГСЧС", – написала Попова.

На видео с места происшествия видно, что кареты "скорой" разбиты и засыпаны землей. На кадрах клубы дыма, вероятно, после обстрела возник пожар.



