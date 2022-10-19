В Харьковской области оккупанты расстреляли колонну "скорых". Врачи не пострадали, но ранены сотрудники ГСЧС

По ее словам, повреждения получили три автомобиля "скорой".
"Медики не пострадали. К сожалению среди пострадавших есть сотрудники ГСЧС", – написала Попова.
На видео с места происшествия видно, что кареты "скорой" разбиты и засыпаны землей. На кадрах клубы дыма, вероятно, после обстрела возник пожар.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.