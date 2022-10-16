Оккупанты обстреливали четыре района Харьковской области, есть пострадавшие – Синегубов

Речь идет о Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Купянском районах.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы три человека: двохи мужчин 36 и 48 лет и 69-летнюю женщину", – говорится в сообщении.

Также за сутки пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 555 взрывоопасных предметов.