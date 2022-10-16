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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали четыре района Харьковской области, есть пострадавшие – Синегубов

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Синегубов рассказал об обстрелах оккупантами Харьковской области
Синегубов рассказал об обстрелах оккупантами Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 15 октября обстреливали населенные пункты в четырех районах Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Речь идет о Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Купянском районах.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы три человека: двохи мужчин 36 и 48 лет и 69-летнюю женщину", – говорится в сообщении.

Также за сутки пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 555 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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