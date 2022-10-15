В Харьковской области в результате обстрелов погиб мужчина, еще двое ранены

По его данным, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.
В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме пострадали здание магазина и еще несколько нежилых и хозяйственных построек, там произошли пожары, говорится в сообщении.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением", – написал Синегубов.
Он отметил, что пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов и минная опасность остается очень высокой.
"В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными", – призвал глава ОВА.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.
В Балаклее Харьковской области во время выезда к пациенту на мине взорвался автомобиль скорой помощи. Погиб водитель, еще один медик тяжело ранен.