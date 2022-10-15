В Харьковской области в результате обстрелов погиб мужчина, еще двое ранены

Пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его данным, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме пострадали здание магазина и еще несколько нежилых и хозяйственных построек, там произошли пожары, говорится в сообщении.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением", – написал Синегубов.

Он отметил, что пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов и минная опасность остается очень высокой.

"В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными", – призвал глава ОВА.