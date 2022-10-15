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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате обстрелов погиб мужчина, еще двое ранены

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Пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов
Пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате обстрелов Харьковской области за последние сутки погиб житель. Еще два человека получили ранения, об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме пострадали здание магазина и еще несколько нежилых и хозяйственных построек, там произошли пожары, говорится в сообщении.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением", – написал Синегубов.

Он отметил, что пиротехники за сутки обезвредили в области 558 взрывоопасных предметов и минная опасность остается очень высокой.

"В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными", – призвал глава ОВА.

Контекст:

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

В Балаклее Харьковской области во время выезда к пациенту на мине взорвался автомобиль скорой помощи. Погиб водитель, еще один медик тяжело ранен.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, жертвы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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