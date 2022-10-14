В Харьковской области нашли тела еще трех погибших мирных жителей – Офис генпрокурора

По данным следствия, одного мужчину застрелил российский военный Фото: gp.gov.ua

Один из погибших – местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов. Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих", – сообщили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).