В Харьковской области нашли тела еще трех погибших мирных жителей – Офис генпрокурора

Один из погибших – местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения.
Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов. Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих", – сообщили в прокуратуре.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.