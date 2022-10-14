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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области нашли тела еще трех погибших мирных жителей – Офис генпрокурора

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По данным следствия, одного мужчину застрелил российский военный
По данным следствия, одного мужчину застрелил российский военный
Фото: gp.gov.ua

В Купянском районе Харьковской области правоохранители обнаружили тела еще трех погибших мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 13 октября.

Один из погибших – местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов. Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела – мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих", – сообщили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
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