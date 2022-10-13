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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В школе деоккупированного поселка в Харьковской области нашли 700 учебников из РФ, будут вещдоками – полиция

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Болвинов назвал найденное макулатурой
Болвинов назвал найденное макулатурой
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

В школе поселка Боровая Харьковской области после освобождения от оккупантов нашли российские учебники. Об этом 13 октября сообщил в Fаcebook начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Изымают макулатуру в боровской школе. [...] В ходе осмотра следователи нашли и изъяли учебники с 1-го по 11-й класс производства России, около 700 штук. Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов", – написал он.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

"Все коллаборанты будут установлены и переданы суду", – заявил Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02m2tzBMPiW4wgc463nGT3v1aPz4vAXGeRRnYSJQDfhDM2CqhNj3kg3kaB3njkoADl&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Боровую освободили от российских оккупантов 3 октября.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, война, полиция, Харьковская область, учебники, российская агрессия, война России против Украины, школы, уголовное производство, коллаборационизм, Сергей Болвинов
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