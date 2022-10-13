В школе деоккупированного поселка в Харьковской области нашли 700 учебников из РФ, будут вещдоками – полиция

"Изымают макулатуру в боровской школе. [...] В ходе осмотра следователи нашли и изъяли учебники с 1-го по 11-й класс производства России, около 700 штук. Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов", – написал он.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.
"Все коллаборанты будут установлены и переданы суду", – заявил Болвинов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Боровую освободили от российских оккупантов 3 октября.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.