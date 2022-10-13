В школе деоккупированного поселка в Харьковской области нашли 700 учебников из РФ, будут вещдоками – полиция

"Изымают макулатуру в боровской школе. [...] В ходе осмотра следователи нашли и изъяли учебники с 1-го по 11-й класс производства России, около 700 штук. Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов", – написал он.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

"Все коллаборанты будут установлены и переданы суду", – заявил Болвинов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Боровую освободили от российских оккупантов 3 октября.