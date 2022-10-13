В Изюмском районе Харьковской области двое работников взорвались на мине во время дорожных работ

По его словам, во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28 и 21 года. Также в том же районе получили ранения, наступив на мину, двое мужчин 62 и 55 лет.

"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочину дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, где нет сообщения о завершении разминирования", – отметил Синегубов.

Подразделения ГСЧС продолжают разминирование области – за сутки, по словам главы ОВА, обезврежены 523 взрывоопасных предмета

Кроме этого, он сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрел населенных пунктов в Харьковской области, расположенных недалеко от границы с РФ и линии столкновения. Так, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний – в Купянском.