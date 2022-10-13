В Изюмском районе Харьковской области двое работников взорвались на мине во время дорожных работ

По его словам, во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28 и 21 года. Также в том же районе получили ранения, наступив на мину, двое мужчин 62 и 55 лет.
"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочину дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, где нет сообщения о завершении разминирования", – отметил Синегубов.
Подразделения ГСЧС продолжают разминирование области – за сутки, по словам главы ОВА, обезврежены 523 взрывоопасных предмета
Кроме этого, он сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрел населенных пунктов в Харьковской области, расположенных недалеко от границы с РФ и линии столкновения. Так, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний – в Купянском.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.
В Балаклее Харьковской области во время выезда к пациенту на мине взорвался автомобиль скорой помощи. Погиб водитель, еще один медик тяжело ранен.