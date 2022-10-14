СБУ задержала агента России, который разведывал позиции ВСУ в Харьковской области

По данным следствия, 18-летний житель Краснограда Харьковской области согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ за денежное вознаграждение.
Его удалось задержать прямо во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, SIM-карты и ноутбук.
Агенту сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей – ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.