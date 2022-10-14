СБУ задержала агента России, который разведывал позиции ВСУ в Харьковской области

По информации СБУ, житель Краснограда Харьковской области согласился на сотрудничество со спецслужбами России Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, 18-летний житель Краснограда Харьковской области согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ за денежное вознаграждение.

Его удалось задержать прямо во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, SIM-карты и ноутбук.

Агенту сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей – ему грозит до 12 лет лишения свободы.