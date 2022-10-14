СБУ ликвидировала четыре канала нелегального выезда уклонистов за границу

По информации СБУ, за деньги организаторы "гарантировали" переправку за пределы Украины.
"Злоумышленники оценивали свои услуги от $1,8 до $7 тыс. с человека. Сумма зависела от срочности и способов незаконного перемещения в другие страны. Сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили реализацию преступных схем", – говорится в сообщении.
Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также продолжаются досудебные расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
16 сентября СБУ блокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях каналы нелегального выезда. Тогда, по информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс.