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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала четыре канала нелегального выезда уклонистов за границу

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По информации СБУ, злоумышленники "гарантировали" переправку за пределы Украины
По информации СБУ, злоумышленники "гарантировали" переправку за пределы Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях восемь организаторов нелегальных трафиков и заблокировала четыре новых канала нелегального выезда граждан призывного возраста. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба СБУ в Telegram.

По информации СБУ, за деньги организаторы "гарантировали" переправку за пределы Украины.

"Злоумышленники оценивали свои услуги от $1,8 до $7 тыс. с человека. Сумма зависела от срочности и способов незаконного перемещения в другие страны. Сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили реализацию преступных схем",  говорится в сообщении.

Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также продолжаются досудебные расследования.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

16 сентября СБУ блокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях каналы нелегального выезда. Тогда, по информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс.

Теги: СБУ, Украина, война, граница, переправа, расследование, война России против Украины, безопасность, подозрение, Служба безопасности Украины, нелегалы, границы
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