СБУ ликвидировала четыре канала нелегального выезда уклонистов за границу

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

16 сентября СБУ блокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях каналы нелегального выезда. Тогда, по информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс.