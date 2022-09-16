СБУ ликвидировала четыре новых канала выезда "уклонистов" за границу

По информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс., в зависимости от обстоятельств и срочности.
Причастные злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрениях по ст. 332 (незаконная переправка людей через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
В частности, во Львовской области ликвидирован механизм противоправного выезда под видом перевозки иностранных грузов для нужд ВСУ.
В СБУ рассказали, что злоумышленники изготавливали для своих "клиентов" документы от имени нескольких псевдоволонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи, а на самом деле, участниками "трафика" были граждане, даже не умеющие управлять автомобилем и не имеющие водительских прав.
"В случае выезда за границу они не планировали возвращаться в Украину. К организации схемы причастна преступная группа одного из криминальных авторитетов. Сотрудники СБУ задержали ее организатора", – говорится в сообщении.
В то же время в Одесской области беспрепятственный выезд без тщательной проверки документов обеспечивали должностные лица нескольких контрольно-пропускных пунктов.
"Заблокирован канал незаконного пересечения госграницы на основании фиктивных удостоверений представителей одного из международных благотворительных фондов. Среди участников сделки были чиновники нескольких контрольно-пропускных пунктов. Именно они обеспечивали уклоняющимся беспрепятственный выезд за пределы Украины без тщательной проверки документов. Сотрудники СБУ задержали двух организаторов схемы в районе пропускного пункта "Кучурган", – рассказали в СБУ.
Также была разоблачена еще одна преступная группа при попытке скрытого вывоза призывников на собственном автомобиле в Молдову и Румынию.
По данным спецслужб, в Николаевской области незаконный трансграничный трафик был организован через поддельные документы участников волонтерского движения и поддельные выводы медицинских учреждений.
В Винницкой области схема незаконного выезда за границу действовала под видом вторых водителей грузовых автомобилей. "Для этого должностное лицо осуществляло их фиктивное трудоустройство и привлекало к международным товарным перевозкам", – рассказали в спецслужбе.
По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования для привлечения к ответственности всех виновных.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
С первого сентября в Украине планировали запустить услугу "є-Відрядження", которая предусматривала разрешение на выезд за границу мужчинам под залог в размере 200 тыс. грн. Такая командировка разрешалась на семь дней. Ее можно было оформить на портале "Дія". Однако премьер-министр Денис Шмыгаль так и не подписал соответствующие документы.