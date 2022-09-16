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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала четыре новых канала выезда "уклонистов" за границу

СБУ заблокировала четыре новых канала нелегального выезда за границу мужчин
СБУ заблокировала четыре новых канала нелегального выезда за границу мужчин
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях новые каналы нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста в ходе спецопераций. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс., в зависимости от обстоятельств и срочности.

Причастные злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрениях по ст. 332 (незаконная переправка людей через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В частности, во Львовской области ликвидирован механизм противоправного выезда под видом перевозки иностранных грузов для нужд ВСУ.

В СБУ рассказали, что злоумышленники изготавливали для своих "клиентов" документы от имени нескольких псевдоволонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи, а на самом деле, участниками "трафика" были граждане, даже не умеющие управлять автомобилем и не имеющие водительских прав.

"В случае выезда за границу они не планировали возвращаться в Украину. К организации схемы причастна преступная группа одного из криминальных авторитетов. Сотрудники СБУ задержали ее организатора", – говорится в сообщении.

В то же время в Одесской области беспрепятственный выезд без тщательной проверки документов обеспечивали должностные лица нескольких контрольно-пропускных пунктов.

"Заблокирован канал незаконного пересечения госграницы на основании фиктивных удостоверений представителей одного из международных благотворительных фондов. Среди участников сделки были чиновники нескольких контрольно-пропускных пунктов. Именно они обеспечивали уклоняющимся беспрепятственный выезд за пределы Украины без тщательной проверки документов. Сотрудники СБУ задержали двух организаторов схемы в районе пропускного пункта "Кучурган", – рассказали в СБУ.

Также была разоблачена еще одна преступная группа при попытке скрытого вывоза призывников на собственном автомобиле в Молдову и Румынию.

По данным спецслужб, в Николаевской области незаконный трансграничный трафик был организован через поддельные документы участников волонтерского движения и поддельные выводы медицинских учреждений.

В Винницкой области схема незаконного выезда за границу действовала под видом вторых водителей грузовых автомобилей. "Для этого должностное лицо осуществляло их фиктивное трудоустройство и привлекало к международным товарным перевозкам", – рассказали в спецслужбе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования для привлечения к ответственности всех виновных.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

С первого сентября в Украине планировали запустить услугу "є-Відрядження", которая предусматривала разрешение на выезд за границу мужчинам под залог в размере 200 тыс. грн. Такая командировка разрешалась на семь дней. Ее можно было оформить на портале "Дія". Однако премьер-министр Денис Шмыгаль так и не подписал соответствующие документы.

Теги: мобилизация, призыв, трудоустройство, военное положение, война России против Украины, украинец, Служба безопасности Украины, мужчины
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