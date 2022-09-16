СБУ ликвидировала четыре новых канала выезда "уклонистов" за границу

По информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс., в зависимости от обстоятельств и срочности.

Причастные злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрениях по ст. 332 (незаконная переправка людей через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В частности, во Львовской области ликвидирован механизм противоправного выезда под видом перевозки иностранных грузов для нужд ВСУ.

В СБУ рассказали, что злоумышленники изготавливали для своих "клиентов" документы от имени нескольких псевдоволонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи, а на самом деле, участниками "трафика" были граждане, даже не умеющие управлять автомобилем и не имеющие водительских прав.

"В случае выезда за границу они не планировали возвращаться в Украину. К организации схемы причастна преступная группа одного из криминальных авторитетов. Сотрудники СБУ задержали ее организатора", – говорится в сообщении.

В то же время в Одесской области беспрепятственный выезд без тщательной проверки документов обеспечивали должностные лица нескольких контрольно-пропускных пунктов.

"Заблокирован канал незаконного пересечения госграницы на основании фиктивных удостоверений представителей одного из международных благотворительных фондов. Среди участников сделки были чиновники нескольких контрольно-пропускных пунктов. Именно они обеспечивали уклоняющимся беспрепятственный выезд за пределы Украины без тщательной проверки документов. Сотрудники СБУ задержали двух организаторов схемы в районе пропускного пункта "Кучурган", – рассказали в СБУ.

Также была разоблачена еще одна преступная группа при попытке скрытого вывоза призывников на собственном автомобиле в Молдову и Румынию.

По данным спецслужб, в Николаевской области незаконный трансграничный трафик был организован через поддельные документы участников волонтерского движения и поддельные выводы медицинских учреждений.

В Винницкой области схема незаконного выезда за границу действовала под видом вторых водителей грузовых автомобилей. "Для этого должностное лицо осуществляло их фиктивное трудоустройство и привлекало к международным товарным перевозкам", – рассказали в спецслужбе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования для привлечения к ответственности всех виновных.