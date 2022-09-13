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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Закарпатье будут судить проводника уклонистов. Один из его "клиентов" погиб в горах

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Сославшись на плохую погоду, проводник бросил в Карпатах группу мужчин
Сославшись на плохую погоду, проводник бросил в Карпатах группу мужчин
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Закарпатье будут судить местного жителя за организацию переправки через границу военнообязанных, которая завершилась смертью одного из них. Об этом 13 сентября в Telegram сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Следствием установлено, что в начале апреля мужчина организовал переход границы вне пункта пропуска для двух граждан, они должны были перейти Карпаты в этом регионе и попасть в Румынию. За свои услуги обвиняемый получил $8 тыс., говорится в сообщении.

При содействии сообщников, в отношении которых начато отдельное уголовное производство, обвиняемый присоединил "клиентов" к группе таких же нелегалов. Шестерых человек доставили в Рахов, а оттуда – к участку близ горы Поп Иван, информирует ОГП.

Сославшись на плохую погоду, проводник бросил группу, указав направление движения. В результате один из тех, кто пытался пересечь границу, погиб в горах.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

20 июля Национальная полиция Украины отчиталась, что разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу.

Теги: Закарпатье, граница, следствие, военное положение, Офис генпрокурора
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