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Кабмин изменил правила выезда за границу

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Правительство сняло ограничения на выезд для людей с инвалидностью
Правительство сняло ограничения на выезд для людей с инвалидностью
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины снял ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождали. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Кабмина.

"Унормирован вопрос подтверждения факта ухода лицами, осуществляющими уход за лицом, которое нуждается в нем. Также увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней", – говорится в сообщении.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Украина, Кабинет Министров, граница, военное положение, инвалидность, война России против Украины, Кабмин, вторжение России в Украину
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