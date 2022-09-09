ГБР раскрыло схему нелегальной переправки мужчин через границу с Молдовой

По информации ведомства, авторы схемы договорились с несколькими пограничниками, контролирующими границу с Молдовой. Предприниматели привозили мужчин-уклонистов в определенное место, а пограничники пропускали их через границу вне пункта пропуска.
За свои услуги "предприниматели" брали с каждого человека по $5 тыс.
Сотрудники ГБР задержали участников схемы во время незаконного пересечения границы.
Решается вопрос сообщения о подозрении участникам группы по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.
20 июля Национальная полиция Украины отчиталась, что разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу.