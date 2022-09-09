ГБР раскрыло схему нелегальной переправки мужчин через границу с Молдовой

По информации ведомства, авторы схемы договорились с несколькими пограничниками, контролирующими границу с Молдовой. Предприниматели привозили мужчин-уклонистов в определенное место, а пограничники пропускали их через границу вне пункта пропуска.

За свои услуги "предприниматели" брали с каждого человека по $5 тыс.

Сотрудники ГБР задержали участников схемы во время незаконного пересечения границы.

Решается вопрос сообщения о подозрении участникам группы по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.