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ГБР раскрыло схему нелегальной переправки мужчин через границу с Молдовой

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Участников схемы задержали при пересечении границы
Участников схемы задержали при пересечении границы
Фото: dbr.gov.ua

В Одесской области два предпринимателя организовали схему незаконной переправки мужчин, желающих избежать мобилизации, через границу с Молдовой. Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло схему. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

По информации ведомства, авторы схемы договорились с несколькими пограничниками, контролирующими границу с  Молдовой. Предприниматели привозили мужчин-уклонистов в определенное место, а пограничники пропускали их через границу вне пункта пропуска.

За свои услуги "предприниматели" брали с каждого человека по $5 тыс.

Сотрудники ГБР задержали участников схемы во время незаконного пересечения границы.

Решается вопрос сообщения о подозрении участникам группы по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

20 июля Национальная полиция Украины отчиталась, что разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу.

Теги: Украина, Одесса, доллар, граница, мобилизация, следствие, пограничники, запрет, военное положение, переправа, расследование, Государственное бюро расследований, предприниматели, украинец, Национальная полиция, нелегалы, мужчины, ГБР
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