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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области псевдоволонтеры продавали бронежилеты, купленные на пожертвования – ГБР

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Главе благотворительной организации сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи
Главе благотворительной организации сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Государственное бюро расследований Украины разоблачило организацию, которая продавала военным бронежилеты и пластины для них, купленные на благотворительные взносы украинцев, об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, после начала полномасштабного вторжения России в Украину столичный благотворительный фонд объявил в социальных сетях сбор $1 млн на нужды Вооруженных сил Украины.

"Волонтеры" обязались купить на эти деньги бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили и передать их армии.

Однако после ввоза на территорию Украины около 1 тыс. бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи глава организации совместно с несколькими сотрудниками начали их продавать. До момента разоблачения они успели реализовать около 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. грн, сообщает ГБР.

Исполняющему обязанности председателя правления организации сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Теги: следствие, бронежилеты, гуманитарная помощь, благотворительность, ВСУ, подозрение, ГБР
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