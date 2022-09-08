В Киевской области псевдоволонтеры продавали бронежилеты, купленные на пожертвования – ГБР

По данным следователей, после начала полномасштабного вторжения России в Украину столичный благотворительный фонд объявил в социальных сетях сбор $1 млн на нужды Вооруженных сил Украины.

"Волонтеры" обязались купить на эти деньги бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили и передать их армии.

Однако после ввоза на территорию Украины около 1 тыс. бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи глава организации совместно с несколькими сотрудниками начали их продавать. До момента разоблачения они успели реализовать около 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. грн, сообщает ГБР.

Исполняющему обязанности председателя правления организации сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.