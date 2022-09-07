За $3200 помогала мужчинам с выездом за границу: полицейские задержали организатора "трансфера"

По данным следствия, к организации незаконного канала переправки мужчин за границу причастны жители Черновицкой и Полтавской областей. Житель Полтавской области подыскивал "клиентов" и отправлял в определенное место – гостиницу в Черновицкой области. Там их встречала женщина, которая в дальнейшем организовывала пересечение границы вне официального пункта пропуска. Стоимость такого "трансфера" – $3200 с человека, говорят полицейские.
Оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области и следователи Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при силовой поддержке полка полиции "Полтава" задержали организатора после получения от мужчин $6400.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры организатору схемы – жительнице Черновицкой области – сообщено о подозрении. Суд оставил ее под стражей.
За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Верховная Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.