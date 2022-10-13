СБУ проверяет, оказывали ли сотрудники "Антонова" россиянам помощь, которая стала причиной уничтожения "Мрії"

"Мрію" не вывезли из Гостомеля до начала вторжения РФ Фото: ЕРА

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила в ответ на запрос "Укринформа".

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении взрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрія" и других во время военной агрессии вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Расследованием занимается главное следственное управление СБУ, в рамках производства провели ряд экспертиз.

Кроме того, сотрудники главного следственного управления Нацполиции расследуют факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами госпредприятия "Антонов". В частности, речь о том, что эвакуацию "Мрії" не провели и в первые дни вторжения российские войска уничтожили самолет.