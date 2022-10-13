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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ проверяет, оказывали ли сотрудники "Антонова" россиянам помощь, которая стала причиной уничтожения "Мрії"

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"Мрію" не вывезли из Гостомеля до начала вторжения РФ
"Мрію" не вывезли из Гостомеля до начала вторжения РФ
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины проверяет сотрудников госпредприятия "Антонов" на предмет сотрудничества с Россией и оказания помощи, в результате которой был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет – Ан-225 "Мрія".

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила в ответ на запрос "Укринформа"

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении взрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрія" и других во время военной агрессии вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. 

Расследованием занимается главное следственное управление СБУ, в рамках производства провели ряд экспертиз. 

Кроме того, сотрудники главного следственного управления Нацполиции расследуют факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами госпредприятия "Антонов". В частности, речь о том, что эвакуацию "Мрії" не провели и в первые дни вторжения российские войска уничтожили самолет. 

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире. Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. 

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Гостомель, Антонов, расследование, война России против Украины, ракеты, Ан-225 Мрія, Мрія, Служба безопасности Украины
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