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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Россияне за сутки убили одного человека, еще двое мирных жителей получили ранения

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Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли из минометов, реактивной и ствольной артиллерии ряд населенных пунктов Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ. Об этом в Telegram 17 октября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В частности, под удары попали Волчанск Чугуевского района и села Волчанской общины, Двуречное Купянского района, Казачья Лопань Харьковского района и другие. В результате обстрела произошли пожары в нежилых зданиях", – написал глава ОВА.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Харьковском районе в результате обстрела села Лукьянцы погибла 45-летняя женщина. В Солоницевке с ранениями госпитализирована 47-летняя женщина, а в Купянском районе – 69-летний мужчина.

В Изюмском районе к медикам с ранее полученными ранениями обратились два человека – 54-летний мужчина и его 16-летний сын.

Помимо этого, Синегубов отметил, что в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 630 взрывоопасных предметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны – с 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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