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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате обстрелов погибло четыре мирных жителя – ОВА

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1046 мирных жителей
С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1046 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибло четыре человека. Об этом 19 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 18 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске", – сообщил Кириленко.

Еще 12 человек за минувшие сутки получили ранения.

В освобожденном Лимане накануне были обнаружены восемь тел мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1046 мирных жителей, еще 2435 граждан получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Северск, Курахово, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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