За сутки в Донецкой области погибли шесть человек, восемь ранены – ОВА

"За 17 октября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в селе Константиновка, одного в Орловке", – написал Кириленко.

Ранены три человека в Бахмуте, один в Орловке, один в Константиновке и трое в Курахово.

Также Кириленко отметил, что правоохранители обнаружили тела восьми гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семерых в Лимане и одного в селе Диброва. Всего, по данным главы ОВА, с начала вторжения оккупанты убили 1034 и ранили 2423 мирных жителей региона. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.