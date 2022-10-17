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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане уже эксгумировали тела 35 военных и 152 мирных жителей – полиция

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Эксгумация погибших в Лимане продолжается, работают следователи
Эксгумация погибших в Лимане продолжается, работают следователи
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram

В деоккупированном Лимане Донецкой области по состоянию на 17 октября эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"По предварительным результатам, тела 34 военнослужащих ВСУ были эксгумированы в Лимане, также за последние сутки найдено тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, то тела 152 гражданских эксгумированы – это и по массовым, и по единичным захоронениям", – сказала она.

Гаврилко отметила, что количество обнаруженных тел увеличивается ежедневно. 

Пресс-офицер напомнила, что в месте массового захоронения воинов ВСУ работы по эксгумации завершены, а в местах массового захоронения гражданских еще работают эксперты. По предварительным данным, неисследованными остаются около 40 могил, в сутки удается эксгумировать тела из 12–14 захоронений.

По словам Гаврилко, у большинства найденных тел есть признаки гибели от минно-взрывных травм, то есть, вероятно, эти люди погибли в результате обстрелов. Есть тела с огнестрельными ранениями.

"Эксперты отобрали все материалы, ведется экспертиза. Больше деталей и подробностей – после проведения всех разыскных действий", – подчеркнула спикер.

Она также рассказала, что в месте базирования российских военных обнаружено тело гражданского мужчины. Тело жертвы и близлежащая территория были заминированы. По предварительным выводам экспертов, мужчину застрелили.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.  

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Теги: Донецкая область, полиция, Лиман, война России против Украины, массовые захоронения, могила, эксгумация
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