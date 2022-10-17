В Лимане уже эксгумировали тела 35 военных и 152 мирных жителей – полиция

"По предварительным результатам, тела 34 военнослужащих ВСУ были эксгумированы в Лимане, также за последние сутки найдено тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, то тела 152 гражданских эксгумированы – это и по массовым, и по единичным захоронениям", – сказала она.

Гаврилко отметила, что количество обнаруженных тел увеличивается ежедневно.

Пресс-офицер напомнила, что в месте массового захоронения воинов ВСУ работы по эксгумации завершены, а в местах массового захоронения гражданских еще работают эксперты. По предварительным данным, неисследованными остаются около 40 могил, в сутки удается эксгумировать тела из 12–14 захоронений.

По словам Гаврилко, у большинства найденных тел есть признаки гибели от минно-взрывных травм, то есть, вероятно, эти люди погибли в результате обстрелов. Есть тела с огнестрельными ранениями.

"Эксперты отобрали все материалы, ведется экспертиза. Больше деталей и подробностей – после проведения всех разыскных действий", – подчеркнула спикер.

Она также рассказала, что в месте базирования российских военных обнаружено тело гражданского мужчины. Тело жертвы и близлежащая территория были заминированы. По предварительным выводам экспертов, мужчину застрелили.