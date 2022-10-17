В Лимане уже эксгумировали тела 35 военных и 152 мирных жителей – полиция

"По предварительным результатам, тела 34 военнослужащих ВСУ были эксгумированы в Лимане, также за последние сутки найдено тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, то тела 152 гражданских эксгумированы – это и по массовым, и по единичным захоронениям", – сказала она.
Гаврилко отметила, что количество обнаруженных тел увеличивается ежедневно.
Пресс-офицер напомнила, что в месте массового захоронения воинов ВСУ работы по эксгумации завершены, а в местах массового захоронения гражданских еще работают эксперты. По предварительным данным, неисследованными остаются около 40 могил, в сутки удается эксгумировать тела из 12–14 захоронений.
По словам Гаврилко, у большинства найденных тел есть признаки гибели от минно-взрывных травм, то есть, вероятно, эти люди погибли в результате обстрелов. Есть тела с огнестрельными ранениями.
"Эксперты отобрали все материалы, ведется экспертиза. Больше деталей и подробностей – после проведения всех разыскных действий", – подчеркнула спикер.
Она также рассказала, что в месте базирования российских военных обнаружено тело гражданского мужчины. Тело жертвы и близлежащая территория были заминированы. По предварительным выводам экспертов, мужчину застрелили.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.