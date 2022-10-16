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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне убили одного человека в Бахмуте, в освобожденном Лимане обнаружили тела шести мирных жителей – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1009 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1009 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один человек. Об этом 16 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 15 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще три человека получили ранения.

Помимо этого, в освобожденном от российских захватчиков Лимане обнаружены тела шести мирных жителей, убитых военными РФ во время оккупации города.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1009 мирных жителей, еще 2405 граждан получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Лиман, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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