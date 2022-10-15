В Лимане нашли тела еще шестерых гражданских, которые были убиты россиянами во время оккупации – Кириленко

Кириленко отметил, что 14 октября от российских обстрелов в Бахмуте погибло двое мирных жителей, еще шесть жителей Донецкой области были ранены.
"Кроме того, в Лимане обнаружили еще шестерых гражданских, убитых россиянами во время оккупации", – написал он.
В целом с начала полномасштабного от обстрелов РФ погибло 1002 мирных жителя региона, еще 2402 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.