В Лимане нашли тела еще шестерых гражданских, которые были убиты россиянами во время оккупации – Кириленко

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Кириленко отметил, что 14 октября от российских обстрелов в Бахмуте погибло двое мирных жителей, еще шесть жителей Донецкой области были ранены.

"Кроме того, в Лимане обнаружили еще шестерых гражданских, убитых россиянами во время оккупации", – написал он.

В целом с начала полномасштабного от обстрелов РФ погибло 1002 мирных жителя региона, еще 2402 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.