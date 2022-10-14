В Лимане завершилась эксгумация тел из массового захоронения украинских военных

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника.

Продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 мирных жителей. Эксперты поднимают из могилы и обследуют около 10 тел за сутки, говорится в сообщении.

Всего полиция установила 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронений.