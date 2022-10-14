В Лимане завершилась эксгумация тел из массового захоронения украинских военных

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника.
Продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 мирных жителей. Эксперты поднимают из могилы и обследуют около 10 тел за сутки, говорится в сообщении.
Всего полиция установила 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронений.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.