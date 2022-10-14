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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане завершилась эксгумация тел из массового захоронения украинских военных

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Эксперты работают на локациях массовых захоронений жертв оккупантов
Эксперты работают на локациях массовых захоронений жертв оккупантов
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram

Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих Вооруженных сил Украины в Лимане Донецкой области. Об этом 14 октября сообщила в Telegram Национальная полиция.

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника.

Продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 мирных жителей. Эксперты поднимают из могилы и обследуют около 10 тел за сутки, говорится в сообщении. 

Всего полиция установила 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронений.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Теги: Донецкая область, Лиман, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, Национальная полиция, эксгумация
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