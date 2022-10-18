Оккупанты пытаются наступать на бахмутском и авдеевском направлениях, ВСУ отбили шесть атак в Харьковской и Донецкой областях – Генштаб

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – сообщается в сводке.
Как уточнили в Генштабе, за минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Поражены 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорный пункт, а также три позиции зенитных ракетных комплексов россиян. Подразделения противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты.
Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели противника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 17 октября, в Украине уже погибло 65 320 оккупантов.