"Через день-два будет полномасштабное наступление". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на Херсонском направлении

Он рассказывает женщине, что их «давят» на линии фронта.
"У нас тоже грохочет вокруг да около. Будет полная ж*па, это только начало, Коля. Вообще вы отошли прям очень хорошо, получается", – говорит женщина.
Оккупант отмечает, что находится на переднем плане и видит украинских военных.
"Говорили, что вчера у вас была разведка боем, а через день, через два будет полномасштабное наступление", – говорит женщина.
Она рассказывает, что идут бои за Артемовск, на Красном Лимане оккупанты отступают, а ВСУ зашли на территорию Луганской области.
Оккупант спрашивает, что говорит президент России Владимир Путин. Его собеседница отвечает, что говорят, что якобы собраны силы в Крыму и других местах.
"А толку от этого... Чего он этим бросается, непонятно", – говорит она.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины 29 августа сообщало, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечал, что в регионе деоккупированы 75 населенных пунктов.
13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.