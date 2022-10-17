"Через день-два будет полномасштабное наступление". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на Херсонском направлении

Он рассказывает женщине, что их «давят» на линии фронта.

"У нас тоже грохочет вокруг да около. Будет полная ж*па, это только начало, Коля. Вообще вы отошли прям очень хорошо, получается", – говорит женщина.

Оккупант отмечает, что находится на переднем плане и видит украинских военных.

"Говорили, что вчера у вас была разведка боем, а через день, через два будет полномасштабное наступление", – говорит женщина.

Она рассказывает, что идут бои за Артемовск, на Красном Лимане оккупанты отступают, а ВСУ зашли на территорию Луганской области.

Оккупант спрашивает, что говорит президент России Владимир Путин. Его собеседница отвечает, что говорят, что якобы собраны силы в Крыму и других местах.

"А толку от этого... Чего он этим бросается, непонятно", – говорит она.