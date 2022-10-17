За день каждый танк одной из бригад на юге Украины выпускает более 80 снарядов по оккупантам – командование "Юг"

Танкисты бригады заявили, что бои тяжелые и ведутся за каждый метр территории Украины.
"Например, позавчера только один танковый экипаж выстрелил по рашистам 107 боеприпасов. Обычно каждая "машина" стабильно выпускает 86–88 снарядов по врагу. Российские захватчики несут большие потери, особенно в живой силе", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные уже освободили тысячи квадратных километров территории Украины.