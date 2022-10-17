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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день каждый танк одной из бригад на юге Украины выпускает более 80 снарядов по оккупантам – командование "Юг"

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В 59 отдельной мотопехотной бригаде отметили, что каждый их танк выпускает 86-88 снарядов по врагу
В 59 отдельной мотопехотной бригаде отметили, что каждый их танк выпускает 86-88 снарядов по врагу
Фото: depositphotos.com

За день на юге Украины каждый танк 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выстреливает более 80 снарядов по российским оккупантам. Об этом 17 октября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

Танкисты бригады заявили, что бои тяжелые и ведутся за каждый метр территории Украины.

"Например, позавчера только один танковый экипаж выстрелил по рашистам 107 боеприпасов. Обычно каждая "машина" стабильно выпускает 86–88 снарядов по врагу. Российские захватчики несут большие потери, особенно в живой силе",  говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/784631356104380/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные уже освободили тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, война, танки, боеприпасы, война России против Украины, экипаж, российские оккупанты, потери
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