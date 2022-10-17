За день каждый танк одной из бригад на юге Украины выпускает более 80 снарядов по оккупантам – командование "Юг"

В 59 отдельной мотопехотной бригаде отметили, что каждый их танк выпускает 86-88 снарядов по врагу Фото: depositphotos.com

Танкисты бригады заявили, что бои тяжелые и ведутся за каждый метр территории Украины.

"Например, позавчера только один танковый экипаж выстрелил по рашистам 107 боеприпасов. Обычно каждая "машина" стабильно выпускает 86–88 снарядов по врагу. Российские захватчики несут большие потери, особенно в живой силе", – говорится в сообщении.