"Позавчера как начали стрелять по нам, чуть душа не выпала. Вот эта Херсонская область". Оккупант рассказал, что хочет вернуться "хотя бы целым"

В описании к аудио говорится, что военнослужащий рассказывает о ситуации на херсонском направлении и "добровольцах".

"Да они ...банутые уже эти укропы, вообще ...банутые. Они уже начали подходить, вот ко мне, на х...й, 150 метров... 50, 100 метров. Позавчера как начали стрелять по нам, я ...бал в рот, чуть душа не выпала. Далась вот эта Херсонская область ...баная, тут п...зда, все плачевно. Солнце, я не знаю, когда я домой вообще приеду, я хочу домой вернуться хотя бы целым, на х...й. Я уже не знаю когда, но хотя бы вообще приехать", – сказал он собеседнице.

Та в ответ говорила, что он ее "пугает".

В аудио приведен еще один фрагмент разговора, где женщина спрашивает оккупанта о мотивации россиян, приехавших воевать, вероятно, речь о добровольцах.

Оккупант рассказал, что те "вообще ...бнутые".

"Некоторые люди приходят по 45–50 лет. В Москве машина у них за несколько миллионов, коттеджи, частные участки. Я говорю: "Ты чего вообще сюда приехал?" – "Сам, по желанию пришел, приехал немцев бить". Ему 45 лет", – отметил военный.