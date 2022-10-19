Оккупанты всю ночь били по двум районам Днепропетровской области, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура – ОВА

По его словам, под удары противника попали два района – Криворожский и Никопольский.

"В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой. Продолжаются восстановительные работы", – написал Резниченко.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители.

Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

"Направили на Марганецкую и Червоногригоровскую общины до 60 снарядов. Людей не задело. Повреждены жилые дома", – отметил глава ОВА.

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