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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области обнаружили тела девяти человек, убитых россиянами во время оккупации – ОВА

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В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей
В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области обнаружены тела девяти человек, убитых российскими захватчиками во время оккупации населенных пунктов региона. Об этом 21 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Правоохранители обнаружили тела девяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семь в Новоселовке и два в Лимане", – написал глава ОВА.

Помимо этого, в Бахмуте в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погибло два мирных жителя. Еще один человек ранен.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1070 мирных жителей, еще 2441 человек получил ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Лиман, Новоселовка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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