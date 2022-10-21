В Донецкой области обнаружили тела девяти человек, убитых россиянами во время оккупации – ОВА

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Правоохранители обнаружили тела девяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семь в Новоселовке и два в Лимане", – написал глава ОВА.

Помимо этого, в Бахмуте в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погибло два мирных жителя. Еще один человек ранен.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1070 мирных жителей, еще 2441 человек получил ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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