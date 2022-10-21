В Донецкой области обнаружили тела девяти человек, убитых россиянами во время оккупации – ОВА

"Правоохранители обнаружили тела девяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семь в Новоселовке и два в Лимане", – написал глава ОВА.
Помимо этого, в Бахмуте в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погибло два мирных жителя. Еще один человек ранен.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1070 мирных жителей, еще 2441 человек получил ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.
В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.