Десантники уничтожили в Донецкой области российскую установку разминирования, которую оккупанты использовали для штурмов

"Несмотря на то, что эта техника предназначена для создания проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.
Десантники отметили, что и в этот раз противник собирался применить установку именно для штурма, но у него ничего не вышло.
"С помощью воздушной разведки УР-77 была обнаружена еще на подходе к рубежу открытия огня. Огневыми средствами артиллерии продвижение было остановлено, после чего установка разминирования наехала на мину, а затем добита с помощью ударного дрона", – рассказали в пресс-службе.
К 20 октября российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла в Украине около 66,6 тыс. военных, более 2,5 тыс. танков, около 1,6 тыс. артиллерийских систем, 147 единиц специальной техники и другое вооружение.