Десантники уничтожили в Донецкой области российскую установку разминирования, которую оккупанты использовали для штурмов

Установку остановили артиллерией, после чего она наехала на мину и была добита ударным дроном Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

"Несмотря на то, что эта техника предназначена для создания проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.

Десантники отметили, что и в этот раз противник собирался применить установку именно для штурма, но у него ничего не вышло.

"С помощью воздушной разведки УР-77 была обнаружена еще на подходе к рубежу открытия огня. Огневыми средствами артиллерии продвижение было остановлено, после чего установка разминирования наехала на мину, а затем добита с помощью ударного дрона", – рассказали в пресс-службе.