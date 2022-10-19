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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень много "накрываем" мобилизованных, промахнуться по ним сложно". Арестович назвал цифры потерь оккупантов под Херсоном

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По данным Арестовича, Россия массово перебрасывает под Херсон мобилизованных, за два дня среди них более 1500 погибших и раненых
По данным Арестовича, Россия массово перебрасывает под Херсон мобилизованных, за два дня среди них – более 1500 погибших и раненых
Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области массово гибнут мобилизованные россияне, отправленные на фронт. Данными о погибших новобранцах армии РФ он поделился в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" на YouTube 18 октября.

По словам Арестовича, на херсонском направлении ВСУ успешно накрывают российские командные пункты и скопления живой силы, при этом оккупанты размещают вновь прибывших бойцов так компактно, что по ним сложно промахнуться.

"Очень много "накрываем" мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами, от 500 до 2 тыс. человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели", – сказал он.

Вследствие этого среди новобранцев, как заявил Арестович, "стремительно нарастают потери".

"Даже [командующий российскими войсками в войне против Украины генерал армии РФ Сергей] Суровикин сказал, что в Херсонской области очень сложно. Ну если ты пригнал тысячи мобилизованных, а из них 1,5 тыс. убитыми и ранеными за двое суток, то, наверное, могут быть всякие “непростые решения", – пояснил советник ОП.

Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 октября, составили около 66 280 военных убитыми, 2554 танка, 269 самолетов, 242 вертолета, 323 крылатые ракеты, 1286 беспилотников.

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