"Очень много "накрываем" мобилизованных, промахнуться по ним сложно". Арестович назвал цифры потерь оккупантов под Херсоном

По данным Арестовича, Россия массово перебрасывает под Херсон мобилизованных, за два дня среди них – более 1500 погибших и раненых Фото: president.gov.ua

По словам Арестовича, на херсонском направлении ВСУ успешно накрывают российские командные пункты и скопления живой силы, при этом оккупанты размещают вновь прибывших бойцов так компактно, что по ним сложно промахнуться.

"Очень много "накрываем" мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами, от 500 до 2 тыс. человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели", – сказал он.

Вследствие этого среди новобранцев, как заявил Арестович, "стремительно нарастают потери".

"Даже [командующий российскими войсками в войне против Украины генерал армии РФ Сергей] Суровикин сказал, что в Херсонской области очень сложно. Ну если ты пригнал тысячи мобилизованных, а из них 1,5 тыс. убитыми и ранеными за двое суток, то, наверное, могут быть всякие “непростые решения", – пояснил советник ОП.

Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".