Командиры оккупантов наладили бизнес на фронте, за деньги вывозят солдат с передовой в тыл – стратком ВСУ

Оккупанты имеют возможность "договориться" с командирами и временно уехать с передовой в тыл Фото: EPA

"Если военнослужащий не желает находиться на первой линии фронта, он должен заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним", – рассказали в страткоме ВСУ.

По данным ВСУ, в районе Бахмута Донецкой области за такую "услугу" российские офицеры просят 5 тыс. руб. (почти 3 тыс. грн) в сутки.

"Сумма довольно немаленькая, рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с передка в тыл. Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, [чем та] которую им обещал [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [президент РФ Владимир] Путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманул", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ добавили, что в этой ситуации интересы рядовых российских военнослужащих не учитываются.