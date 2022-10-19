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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиры оккупантов наладили бизнес на фронте, за деньги вывозят солдат с передовой в тыл – стратком ВСУ

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Оккупанты имеют возможность "договориться" с командирами и временно уехать с передовой в тыл
Оккупанты имеют возможность "договориться" с командирами и временно уехать с передовой в тыл
Фото: EPA

В российских оккупационных войсках получил распространение новый вид бизнеса, которым занимаются командиры подразделений. Об этом сообщило 19 октября в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Если военнослужащий не желает находиться на первой линии фронта, он должен заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним", – рассказали в страткоме ВСУ.

По данным ВСУ, в районе Бахмута Донецкой области за такую "услугу" российские офицеры просят 5 тыс. руб.  (почти 3 тыс. грн) в сутки.

"Сумма довольно немаленькая, рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с передка в тыл. Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, [чем та] которую им обещал [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [президент РФ Владимир] Путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманул", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ добавили, что в этой ситуации интересы рядовых российских военнослужащих не учитываются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Успехи ВСУ и наступление украинских войск подрывают боевой дух оккупантов.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 октября, составили около 66 280 военных убитыми2554 танка, 269 самолетов, 242 вертолета, 323 крылатых ракет, 1286 беспилотников.

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