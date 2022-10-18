Маляр: Россияне планируют захватить Бахмут до конца октября

"Россияне поставили своим войскам – уже в пятый раз после начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на границу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала она.
По словам Маляр, сейчас там идут очень тяжелые бои. Вооруженные силы Украины держат оборону и не дают врагу продвинуться в город.
"Не стоит недооценивать врага. Мы должны это понимать. Сегодня на бахмутском направлении ВСУ используют всю возможную мощь, чтобы враг не продвинулся вперед", – сказала она.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.