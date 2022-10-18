Найдена еще одна жертва расстрела автоколонны под Купянском

17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26-ю жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей — 19-летнего юношу.
По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он, раненый, прошел около 1,5 км и скончался в посадке. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас они находятся в безопасности и переданы родным.
Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное. Ее остатки обнаружили 1 октября.
Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, в числе погибших – 13 детей и беременная женщина. Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что люди, которые погибли при расстреле колонны, заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. Он сообщил, что, по предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, расстреляли на следующий день.
Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.