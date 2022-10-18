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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Найдена еще одна жертва расстрела автоколонны под Купянском

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19-летний парень скончался, пытаясь спастись от обстрела оккупантов
19-летний парень скончался, пытаясь спастись от обстрела оккупантов
Фото: khar.gp.gov.ua

Под Купянском в Харьковской области, где 25 сентября оккупанты расстреляли автоколонну мирных жителей, обнаружили еще одну жертву трагедии. Об этом сообщает 18 октября Харьковская областная прокуратура.

17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26-ю жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей — 19-летнего юношу. 

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он, раненый, прошел около 1,5 км и скончался в посадке. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас они находятся в безопасности и переданы родным.

Контекст:

Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное. Ее остатки обнаружили 1 октября.

Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, в числе погибших – 13 детей и беременная женщина. Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что люди, которые погибли при расстреле колонны, заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. Он сообщил, что, по предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, расстреляли на следующий день.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, прокуратура, Харьковская область, жертвы, Купянск, обстрелы, война России против Украины
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