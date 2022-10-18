Найдена еще одна жертва расстрела автоколонны под Купянском

17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26-ю жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей — 19-летнего юношу.

По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он, раненый, прошел около 1,5 км и скончался в посадке. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям — мальчику 1,1 года и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас они находятся в безопасности и переданы родным.