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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это было просто уничтожение". Выжившие при обстреле колонны под Купянском рассказали подробности

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Оккупанты добивали выживших при обстреле колонны
Оккупанты добивали выживших при обстреле колонны
Фото: ssu.gov.ua

Люди, которые пережили обстрел автоколонны в Купянском районе Харьковской области, рассказали подробности трагедии. Об этом пишет BBC News Україна 5 октября.

Людмила Потапова рассказала, что ее семья хотела выехать, чтобы остаться в живых. 25 сентября сформировалась колонна из шести легковых машин и одного микроавтобуса "ГАЗель", на котором была отметка "Дети".

"Я думаю, стрелявший видели, что это колонна мирных людей. Через стекло же видно, кто сидит внутри", – сказала она.

По словам Людмилы, обстрел произошел неожиданно. Взорвалась первая машина, потом люди услышали автоматные очереди. Они повыскакивали из машин и легли на землю.

"Они просто расстреливали колонну, это было просто уничтожение", – рассказала Людмила.

Мать Людмилы Тамара Галишникова рассказала, как потеряла мужа. Ему одна из пуль попала в голову.

"Это был тихий ужас. Мне муж кричал: "Вылезай из машины, потому что сейчас взорвемся". Сам он не мог выйти, потому что был ранен в ноги. Я ему говорю: "Без тебя не пойду". Я дергала дверцу авто, чтобы его вытащить, но ее заклинило. А потом увидела, как его тело склонилось в сторону, он лег на сиденье", – рассказала она.

После этого женщины и водитель вылезли из машины и решили спрятаться в лесополосе. Для этого нужно было перебраться через железнодорожный путь. Всего туда пытались добраться восемь человек, один из них умер – он был ранен. Детей среди выбравшихся не было. Они по пути слышали выстрелы.

Николай Бондаренко рассказал, что выезжал с сыном, который погиб при обстреле, пытаясь вывезти семью друга.

"Когда колонна выехала на насыпь, по ней начался шквальный обстрел. Из автоматов, гранатометов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах. Там еще был шестилетний ребенок, бабушка и отец этого ребенка", – рассказывает Николай.

Сам он с простреленными коленями сумел выбраться из машины и доползти до лесополосы. Мужчина рассказывает, что оккупанты добивали людей из автоматов, пока не прекратились крики и стоны.

Николай также рассказал, что организатор поездки Дмитрий также погиб, его нашли с простреленной головой.

Контекст:

Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное. Ее остатки обнаружили 1 октября.

Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "ГАЗель". По данным СБУ, погибло 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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