Британская разведка назвала причину упорного наступления российских войск на Бахмут

За последнюю неделю оккупанты продвинулись до двух километров в сторону Бахмута Фото: Міністерство оборони України / Facebook

В минобороны отмечают, что Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на оккупантов как на северо-востоке страны, так и в Херсонской области на юге. Но РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута.

По данным британской разведки, за последнюю неделю оккупанты продвинулись до двух километров в сторону города по двум направлениям. В штурмах Бахмута задействованы силы частной военной компании "Вагнер" и мобилизованные заключенные из российских тюрем.

"Усилия России по развитию настойчивого наступления на Донбассе, которые не прекращаются, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, до сих пор подрывавший ее намерения", – говорится в сообщении минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 October 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/5cTI5Id89t — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 10, 2022