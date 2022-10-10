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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала причину упорного наступления российских войск на Бахмут

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За последнюю неделю оккупанты продвинулись до двух километров в сторону Бахмута
За последнюю неделю оккупанты продвинулись до двух километров в сторону Бахмута
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские войска пытаются продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, раз за разом атакуя Бахмут в Донецкой области. Об этом министерство обороны Великобритании написало 10 октября в Twitter со ссылкой на британскую разведку.

В минобороны отмечают, что Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на оккупантов как на северо-востоке страны, так и в Херсонской области на юге. Но РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута.

По данным британской разведки, за последнюю неделю оккупанты продвинулись до двух километров в сторону города по двум направлениям. В штурмах Бахмута задействованы силы частной военной компании "Вагнер" и мобилизованные заключенные из российских тюрем.

"Усилия России по развитию настойчивого наступления на Донбассе, которые не прекращаются, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, до сих пор подрывавший ее намерения", – говорится в сообщении минобороны Британии.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Теги: Великобритания, Донецкая область, Донбасс, разведка, Минобороны, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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