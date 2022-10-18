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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы помогли через чат-бот СБУ уничтожить массу техники и нескольких российских генералов

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СБУ: Информация от населения привела к сотням результативных попаданий по большим колоннам техники врага
СБУ: Информация от населения привела к сотням результативных попаданий по большим колоннам техники врага
Фото: ЕРА

Добровольная помощь гражданского населения привела к уничтожению сотен единиц техники оккупантов и нескольких российских генералов. Об этом 17 октября в эфире проекта "Мы – Украина" сообщил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По его словам, в созданный спецслужбами чат-бот с начала полномасштабного вторжения России поступило более 100 тыс. сообщений о перемещении врага.

"Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА, сравнивали с данными со спутников и пересылали в артиллерию Вооруженных сил Украины. В результате – многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал РФ", – заявил Витюк.

Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, которые, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

Представитель СБУ напомнил, что в бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми референдумами РФ на временно оккупированных территориях, мародерстве и других военных преступлениях оккупантов.

Теги: СБУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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