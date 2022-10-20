На деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело погибших мирных жителей – Нацполиция

Следователи Нацполиции на деоккупированных территориях региона задокументировали 16 военных преступлений.
"На деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело погибших гражданских лиц, в том числе – пятерых детей. На сегодня идентифицировано 155. Выявлено одно место незаконного содержания и издевательств над украинскими гражданами", – сказал он.
Он отметил, что в Донецкой области возобновил работу отдел полиции в Лимане.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.
По данным Кириленко на 20 октября, в результате российской агрессии с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибло 1059 мирных жителей, еще 2440 получили ранения. При этом нет возможности установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.