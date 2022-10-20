На деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело погибших мирных жителей – Нацполиция

Следователи Нацполиции на деоккупированных территориях региона задокументировали 16 военных преступлений.

"На деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело погибших гражданских лиц, в том числе – пятерых детей. На сегодня идентифицировано 155. Выявлено одно место незаконного содержания и издевательств над украинскими гражданами", – сказал он.

Он отметил, что в Донецкой области возобновил работу отдел полиции в Лимане.