В Украине будут судить пленного россиянина – бывшего охранника главаря "ЛНР"

"Будут судить гражданина РФ, охранявшего экс-главаря так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что житель Воронежской области РФ в 2015 году прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области. Он вступил в ряды так называемой службы правительственной безопасности "министерства внутренних дел ЛНР" и получил стрелковое огнестрельное оружие.
"В составе вооруженной группы из нескольких десятков человек обвиняемый "нес службу" по охране ближайшего окружения председателя псевдореспублики в Луганске. Выполнял возложенные на него обязанности в НВФ оккупационной администрации РФ с целью изменения границ территории и государственной границы", – написали в Офисе генпрокурора.
По информации прокуратуры, с начала полномасштабного российского вторжения мужчина был задействован в так называемой спецоперации.
"Воевал в рядах вооруженных формирований государства-агрессора на восточном фронте. В августе 2022 года в Донецкой области был ранен и взят в плен военнослужащими ВСУ", – отмечается в сообщении.
Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Война на Донбассе идет с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала открытое вторжение в Украину.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую и Донецкую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.