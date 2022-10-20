В Украине будут судить пленного россиянина – бывшего охранника главаря "ЛНР"

В августе этого года россиянин был ранен и взят в плен в Донецкой области Фото: gp.gov.ua

"Будут судить гражданина РФ, охранявшего экс-главаря так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что житель Воронежской области РФ в 2015 году прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области. Он вступил в ряды так называемой службы правительственной безопасности "министерства внутренних дел ЛНР" и получил стрелковое огнестрельное оружие.

"В составе вооруженной группы из нескольких десятков человек обвиняемый "нес службу" по охране ближайшего окружения председателя псевдореспублики в Луганске. Выполнял возложенные на него обязанности в НВФ оккупационной администрации РФ с целью изменения границ территории и государственной границы", – написали в Офисе генпрокурора.

По информации прокуратуры, с начала полномасштабного российского вторжения мужчина был задействован в так называемой спецоперации.

"Воевал в рядах вооруженных формирований государства-агрессора на восточном фронте. В августе 2022 года в Донецкой области был ранен и взят в плен военнослужащими ВСУ", – отмечается в сообщении.

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.