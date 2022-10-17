Российские оккупанты хотят "развить туризм" в Луганской области – Гайдай

По словам Сергея Гайдая, "ЛНР" присоединилась к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма Фото: EPA

По словам Гайдая, это предусматривает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.

"Особенно в Рубежном, Попасной, Горном, Золотом, Северодонецке, Лисичанске. Не Крым, конечно, но промышленный туризм можно развить. Отель "Мир" заждался туристов. Последними там гостили тиктокеры", – написал он.

Также Гайдай отметил, что 16 октября оккупанты обстреляли Грековку, Новоегоровку и Белогоровку Луганской области, где остается местное население. По информации главы Луганской ОВА, эвакуировать людей из деоккупированных населенных пунктов сейчас могут только украинские военные.

Кроме того, на бахмутском направлении от снарядов россиян страдают населенные пункты по всей линии столкновения.