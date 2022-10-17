Российские оккупанты хотят "развить туризм" в Луганской области – Гайдай

По словам Гайдая, это предусматривает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.
"Особенно в Рубежном, Попасной, Горном, Золотом, Северодонецке, Лисичанске. Не Крым, конечно, но промышленный туризм можно развить. Отель "Мир" заждался туристов. Последними там гостили тиктокеры", – написал он.
Также Гайдай отметил, что 16 октября оккупанты обстреляли Грековку, Новоегоровку и Белогоровку Луганской области, где остается местное население. По информации главы Луганской ОВА, эвакуировать людей из деоккупированных населенных пунктов сейчас могут только украинские военные.
Кроме того, на бахмутском направлении от снарядов россиян страдают населенные пункты по всей линии столкновения.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами.