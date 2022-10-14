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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Луганской области – Гайдай

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ВСУ деоккупировали семь населенных пунктов Луганской области
ВСУ деоккупировали семь населенных пунктов Луганской области
Фото: EPA

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, из которых отошли. Об этом заявил глава Луганской областной военной государственной администрации Сергей Гайдай в интервью "Радио НВ", опубликованном 14 октября.

Оккупанты обстреливают населенные пункты, несмотря на то, что там остаются люди, добавил он. Гайдай отметил, что они ждут команды от военных, когда можно будет войти в деоккупированные поселки, чтобы помочь местным.

"Мы уже подготовили гуманитарные наборы, наборы для ремонта, теплые вещи, наборы лекарств, не требующих назначения от врачей – жаропонижающих, от давления, головных болей, для сердца и так далее. Также сейчас готовим теплые вещи, печки, буржуйки, потому что впереди зима и с отопительным сезоном будет тяжеловато", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что оккупационные войска готовятся к длительной обороне: они намеренно взрывают мосты и минируют территории. 

ни очень плотно и тщательно заминировали весь участок от Сватово до Кременной. Мы видим и понимаем: продвигаться дальше будет достаточно непросто", – подчеркнул глава ОВА.

По информации Гайдая, эвакуироваться с захваченных территорий Луганской области можно через Запорожье или РФ в страны Европы. Второй путь более безопасный, добавил глава ОВА. 

Он напомнил, что официально деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.

Контекст:

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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