Российские войска продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Луганской области – Гайдай

Оккупанты обстреливают населенные пункты, несмотря на то, что там остаются люди, добавил он. Гайдай отметил, что они ждут команды от военных, когда можно будет войти в деоккупированные поселки, чтобы помочь местным.

"Мы уже подготовили гуманитарные наборы, наборы для ремонта, теплые вещи, наборы лекарств, не требующих назначения от врачей – жаропонижающих, от давления, головных болей, для сердца и так далее. Также сейчас готовим теплые вещи, печки, буржуйки, потому что впереди зима и с отопительным сезоном будет тяжеловато", – рассказал Гайдай.

Он отметил, что оккупационные войска готовятся к длительной обороне: они намеренно взрывают мосты и минируют территории.

"Они очень плотно и тщательно заминировали весь участок от Сватово до Кременной. Мы видим и понимаем: продвигаться дальше будет достаточно непросто", – подчеркнул глава ОВА.

По информации Гайдая, эвакуироваться с захваченных территорий Луганской области можно через Запорожье или РФ в страны Европы. Второй путь более безопасный, добавил глава ОВА.

Он напомнил, что официально деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.