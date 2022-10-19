Путин ввел "военное положение" на незаконно аннексированных территориях Украины

Об этом 19 октября сообщает в Telegram российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на выступление Путина на заседании Совета безопасности РФ.

Кроме того, президент страны-оккупанта заявил, что "главы" регионов, в которых введено "военное положение", получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".

Путин добавил, что в президентском указе о введении "военного положения" будет предусмотрено несколько уровней реагирования на "риски в сфере безопасности".

При этом на незаконно аннексированных территориях четырех регионов Украины президент РФ распорядился ввести максимальный уровень реагирования и создать "штабы территориальной обороны".

Согласно указу о введении "военного положения", который публикует агентство "РИА Новости", оно вводится в 0.00 20 октября. Указ должен быть утвержден голосованием в Госдуме РФ и в Совете Федерации РФ.