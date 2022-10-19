Путин ввел "военное положение" на незаконно аннексированных территориях Украины

Об этом 19 октября сообщает в Telegram российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на выступление Путина на заседании Совета безопасности РФ.
Кроме того, президент страны-оккупанта заявил, что "главы" регионов, в которых введено "военное положение", получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".
Путин добавил, что в президентском указе о введении "военного положения" будет предусмотрено несколько уровней реагирования на "риски в сфере безопасности".
При этом на незаконно аннексированных территориях четырех регионов Украины президент РФ распорядился ввести максимальный уровень реагирования и создать "штабы территориальной обороны".
Согласно указу о введении "военного положения", который публикует агентство "РИА Новости", оно вводится в 0.00 20 октября. Указ должен быть утвержден голосованием в Госдуме РФ и в Совете Федерации РФ.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.
Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.