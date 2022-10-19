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Путин ввел "военное положение" на незаконно аннексированных территориях Украины

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Путин незаконно вводит "военное положение" на территориях Украины, временно оккупированных Россией
Путин незаконно вводит "военное положение" на территориях Украины, временно оккупированных Россией
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала и считает своей территорией.

Об этом 19 октября сообщает в Telegram российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на выступление Путина на заседании Совета безопасности РФ.

Кроме того, президент страны-оккупанта заявил, что "главы" регионов, в которых введено "военное положение", получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".

Путин добавил, что в президентском указе о введении "военного положения" будет предусмотрено несколько уровней реагирования на "риски в сфере безопасности".

При этом на незаконно аннексированных территориях четырех регионов Украины президент РФ распорядился ввести максимальный уровень реагирования и создать "штабы территориальной обороны".

Согласно указу о введении "военного положения", который публикует агентство "РИА Новости", оно вводится в 0.00 20 октября. Указ должен быть утвержден голосованием в Госдуме РФ и в Совете Федерации РФ.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецк, Украина, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, военное положение, ДНР, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, безопасность, российские оккупанты, деоккупация
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