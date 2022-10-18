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Эстонский парламент признал Россию страной-террористом

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Решение поддержали 88 депутатов
Решение поддержали 88 депутатов
Фото: ЕРА

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которое осуждает попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявляет Россию государством – спонсором терроризма. Об этом 18 октября сообщает ERR.

В документе говорится, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и фальшивых референдумов.

"Нарушение закона никогда не создаст права. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", – считают депутаты.

Рийгикогу заявил, что поддерживает начатые Международным судом и Международным уголовным судом расследования по выявлению преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым предать суду лиц, совершивших преступление агрессии, в специальном международном трибунале.

"Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а РФ – государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противодействовать. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – сказано в заявлении.

Кроме того, эстонские парламентарии осудили использование в агрессии таких вооруженных формирований, как ЧВК "Вагнер", и считают необходимым признать их, а также вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

В своем заявлении Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, поддерживает требование о лишении РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, призывает государства – члены Европейского союза к единству в реализации дополнительных экономических и персональных санкций.

В документе также есть призыв к странам ЕС и НАТО увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне против агрессора и верит в победу Украины, так как только это восстановит мир в Европе", – написали в заявлении депутаты.

За проголосовали 88 из них.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал скан документа. 

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг. 

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма. 

14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

Теги: Россия, терроризм, Эстония, аннексия, парламент, война России против Украины
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