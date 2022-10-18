Эстонский парламент признал Россию страной-террористом

В документе говорится, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и фальшивых референдумов.
"Нарушение закона никогда не создаст права. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", – считают депутаты.
Рийгикогу заявил, что поддерживает начатые Международным судом и Международным уголовным судом расследования по выявлению преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым предать суду лиц, совершивших преступление агрессии, в специальном международном трибунале.
"Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а РФ – государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противодействовать. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – сказано в заявлении.
Кроме того, эстонские парламентарии осудили использование в агрессии таких вооруженных формирований, как ЧВК "Вагнер", и считают необходимым признать их, а также вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
В своем заявлении Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, поддерживает требование о лишении РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, призывает государства – члены Европейского союза к единству в реализации дополнительных экономических и персональных санкций.
В документе также есть призыв к странам ЕС и НАТО увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.
"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне против агрессора и верит в победу Украины, так как только это восстановит мир в Европе", – написали в заявлении депутаты.
За проголосовали 88 из них.
Parliament of Estonia adopted a Statement in which it condemned the annexation of the territories of #Ukraine and declared #Russia a terrorist regime: https://t.co/TpjqqUjnZv#russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine * pic.twitter.com/aiTnVQo7Dk— Riigikogu (@Riigikogu) October 18, 2022
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал скан документа.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг.
Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма.
14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.