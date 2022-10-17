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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония, Латвия и Литва призвали создать Специальный трибунал против власти РФ

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Российскую власть хотят привлечь к ответственности за военные преступления
Российскую власть хотят привлечь к ответственности за военные преступления
Фото: EPA

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении призвали ЕС вместе с международными партнерами создать Специальный трибунал, который будет расследовать преступления России против Украины. Текст заявления опубликован на сайте министерства иностранных дел Литовской Республики 16 октября.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его поступки – геноцид, военные преступления, преступления против человечества и преступления агрессии", — говорится в заявлении министров.

В документе отмечается, что в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за агрессию против Украины.

"Недавние преднамеренные обстрелы жилых домов, школ и детских площадок, а также гражданской инфраструктуры по всей Украине — это лишь последний эпизод неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокое нападение России на Украину продолжается, ЕС должен принять меры для обеспечения того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине был в центре нашей политики", – заявляют министры.

Отмечается, что создание Специального трибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня, 10–12 октября, зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.

Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Также под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Теги: Россия, Латвия, Эстония, Литва, война России против Украины, трибунал, военное преступление
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