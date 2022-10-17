Эстония, Латвия и Литва призвали создать Специальный трибунал против власти РФ

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его поступки – геноцид, военные преступления, преступления против человечества и преступления агрессии", — говорится в заявлении министров.
В документе отмечается, что в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за агрессию против Украины.
"Недавние преднамеренные обстрелы жилых домов, школ и детских площадок, а также гражданской инфраструктуры по всей Украине — это лишь последний эпизод неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокое нападение России на Украину продолжается, ЕС должен принять меры для обеспечения того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине был в центре нашей политики", – заявляют министры.
Отмечается, что создание Специального трибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.
Всего за три дня, 10–12 октября, зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.
Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Также под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.