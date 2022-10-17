Эстония, Латвия и Литва призвали создать Специальный трибунал против власти РФ

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его поступки – геноцид, военные преступления, преступления против человечества и преступления агрессии", — говорится в заявлении министров.

В документе отмечается, что в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за агрессию против Украины.

"Недавние преднамеренные обстрелы жилых домов, школ и детских площадок, а также гражданской инфраструктуры по всей Украине — это лишь последний эпизод неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокое нападение России на Украину продолжается, ЕС должен принять меры для обеспечения того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине был в центре нашей политики", – заявляют министры.

Отмечается, что создание Специального трибунала дополнило бы роль Международного уголовного суда.