В Донецкой области обнаружили 12 тел мирных граждан, убитых россиянами во время оккупации населенных пунктов региона

В Заречном в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погиб один мирный житель Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: восемь в Лимане, два в Новоселовке и два в Сосновом", – написал глава ОВА.

Помимо этого, в Заречном в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погиб один человек.

Еще пять жителей Донецкой области за прошедшие сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибло как минимум 1059 мирных жителей, еще 2440 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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