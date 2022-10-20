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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области обнаружили 12 тел мирных граждан, убитых россиянами во время оккупации населенных пунктов региона

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В Заречном в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погиб один мирный житель
В Заречном в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погиб один мирный житель
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области обнаружены 12 тел мирных граждан, убитых российскими военными во время оккупации населенных пунктов региона. Об этом 20 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: восемь в Лимане, два в Новоселовке и два в Сосновом", – написал глава ОВА.

Помимо этого, в Заречном в результате обстрелов со стороны российских оккупантов накануне погиб один человек.

Еще пять жителей Донецкой области за прошедшие сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибло как минимум 1059 мирных жителей, еще 2440 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Лиман, Новоселовка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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