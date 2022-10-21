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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытались наступать в трех областях Украины, атаки отбиты – Генштаб ВСУ

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Бои с оккупантами ВСУ ведут на востоке и юге Украины
Бои с оккупантами ВСУ ведут на востоке и юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины российские оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе восьми населенных пунктов. Об этом проинформировал 21 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях" и одновременно "не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях" на Донбассе.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027fdzthL1r7uQJ4dd1eZAbRNTAcEkR86tjkoqctoY3mBdRmKTkURZhSbV3Khx4Hahl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, Харьковская область, оборона, Авдеевка, вторжение, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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