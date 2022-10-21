Российские оккупанты пытались наступать в трех областях Украины, атаки отбиты – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что противник "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях" и одновременно "не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях" на Донбассе.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.