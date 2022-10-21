Российские оккупанты пытались наступать в трех областях Украины, атаки отбиты – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами ВСУ ведут на востоке и юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник "пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях" и одновременно "не оставляет попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях" на Донбассе.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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