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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ перебросила в Херсонскую область 2000 мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются пополнить потери в Херсонской области и усилить свои подразделения на линии столкновения
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются пополнить потери в Херсонской области и усилить свои подразделения на линии столкновения
Фото: ЕРА

РФ перебросила в Херсонскую область около 2000 мобилизованных россиян. Об этом 21 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупационные власти также издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей.

В то же время в Херсоне останавливают работу объекты гуманитарной сферы.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в больницу Мелитополя Запорожской области после боя с ВСУ одновременно доставили более 30 раненых оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aKWSXSrvWpmuAj4RVmeWjLHxncujQ3uiKHRdnPuzPA1Xuamj5agzdH5agAA5ERHnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать свое отступление.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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