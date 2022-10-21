РФ перебросила в Херсонскую область 2000 мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются пополнить потери в Херсонской области и усилить свои подразделения на линии столкновения Фото: ЕРА

"По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупационные власти также издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей.

В то же время в Херсоне останавливают работу объекты гуманитарной сферы.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в больницу Мелитополя Запорожской области после боя с ВСУ одновременно доставили более 30 раненых оккупантов.

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