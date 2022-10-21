РФ перебросила в Херсонскую область 2000 мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупационные власти также издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей.
В то же время в Херсоне останавливают работу объекты гуманитарной сферы.
Помимо этого, в Генштабе сообщили, что в больницу Мелитополя Запорожской области после боя с ВСУ одновременно доставили более 30 раненых оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
Начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.
20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать свое отступление.