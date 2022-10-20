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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты вывозят "все, что дорого сердцу", на левый берег – Гуменюк

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Наталья Гуменюк рассказала о настроениях оккупантов в Херсоне
Наталья Гуменюк рассказала о настроениях оккупантов в Херсоне
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

В Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия. Об этом рассказала начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Им страшно, они в ужасе и понимают, что продвижение наших войск неминуемо. Наша мощность очень их давит. И они пытаются где-то спрятаться, переформатировать свою оборону, потому что она на правом берегу не очень выдерживает наш натиск. Поэтому они пытаются перебраться на левый берег, где думают, что им будет спокойнее", – сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты тянут за собой мирных жителей, чтобы увеличить на левом берегу плотность мирного населения и прикрываться ими в случае наступления Вооруженных сил Украины.

"Они пытаются, создав альтернативную переправу вдоль Антоновского моста и прикрываясь мирным населением, вывозить то, что им очень дорого для сердца: семьи, документацию, пенсионный фонд, банковские оккупационные учреждения. Они пытаются перемещаться с правого берега на левый, а не наоборот, как раньше, когда подтягивали свои резервы", – добавила она.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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