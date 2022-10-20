В Херсоне оккупанты вывозят "все, что дорого сердцу", на левый берег – Гуменюк

"Им страшно, они в ужасе и понимают, что продвижение наших войск неминуемо. Наша мощность очень их давит. И они пытаются где-то спрятаться, переформатировать свою оборону, потому что она на правом берегу не очень выдерживает наш натиск. Поэтому они пытаются перебраться на левый берег, где думают, что им будет спокойнее", – сказала она.
Гуменюк отметила, что оккупанты тянут за собой мирных жителей, чтобы увеличить на левом берегу плотность мирного населения и прикрываться ими в случае наступления Вооруженных сил Украины.
"Они пытаются, создав альтернативную переправу вдоль Антоновского моста и прикрываясь мирным населением, вывозить то, что им очень дорого для сердца: семьи, документацию, пенсионный фонд, банковские оккупационные учреждения. Они пытаются перемещаться с правого берега на левый, а не наоборот, как раньше, когда подтягивали свои резервы", – добавила она.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
Глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.