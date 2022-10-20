Россия рассматривает возможность крупного отступления на юге Украины – британская разведка

В разведке заявление Суровикина, который также одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения, назвали "необычным". Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра, говорится в сообщении.

Ключевой задачей любой операции по отводу россиян будет вывод войск и их техники через реку шириной 1000 метров.

Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она недавно построила недалеко от Херсона, и на понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.