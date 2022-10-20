Россия рассматривает возможность крупного отступления на юге Украины – британская разведка

В разведке заявление Суровикина, который также одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения, назвали "необычным". Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра, говорится в сообщении.
Ключевой задачей любой операции по отводу россиян будет вывод войск и их техники через реку шириной 1000 метров.
Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она недавно построила недалеко от Херсона, и на понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 20, 2022
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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.
Американский Институт изучения войны в оперативном анализе 19 октября предположил, что россияне готовят информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление оккупантов и значительные территориальные потери в Херсонской области.